Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Friedewald - In der Zeit zwischen Samstag (14.08.), 11 Uhr und Montag (16.08.), 2 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Gewerbegebiet abgestellten Lkw eines Fahrers aus Schenklengsfeld und entfernte sich unerlaubt. An dem Lkw entstand ein Schaden in Form eines rausgebrochenen Kunststoff-/Verkleidungsteils. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.800 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld - In der Zeit zwischen Sonntag (15.08.), 22 Uhr und Montag (16.08.), 3 Uhr, parkte eine 18-jährige Fahrerin eines BMW aus Schenklengsfeld am rechten Fahrbahnrand der Straße "Am Sonnenhang". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schotten - Am Donnerstag (12. August), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Gedener Straße und wollte nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 19-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner Honda die Bundesstraße in Richtung Eschenrod befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von 10.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten - Am Freitag (13. August), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW R 1200 GS die Landesstraße von Götzen kommend in Richtung Poppenstruth. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf einer Grünfläche zum Stillstand. Dabei stürzte der 73-jährige von seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz - Am Samstag (14. August), gegen 21 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die Richard-Wagner-Straße in Richtung der Straße "Auf der Hall". In Höhe der Hausnummer 36 verlor er die Kontrolle über seinen Opel, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das geschlossene Garagentor des Anwesens. Da der 22-Jährige nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb der 22-Jährige unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 6.000 EUR.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell