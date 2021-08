Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 27-Jähriger mit Messer verletzt - Diebstahl von Baustelle

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Baustelle

Schotten - Auf der B 455 in Höhe des Nidda Stausees stahlen unbekannte Langfinger zwischen Samstagabend (14.08.) und Montagmorgen (16.08.) mehrere Schaftrohre von Baustellenschildern. Die Täter fuhren in unbekannte Richtung davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

27-Jähriger mit Messer verletzt

Alsfeld - In einer Shisha Bar in der Bahnhofstraße kam es am Samstagmorgen (14.08.), gegen 2.30 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Thekenraum gerieten ein 27-Jähriger und ein unbekannter Mann in Streit. Auf die verbale Auseinandersetzung folgten Rangeleien, in Folge dessen der Unbekannte ein Messer zog und den Alsfelder am linken Oberarm verletzte. Der Geschädigte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 Zentimeter groß, Vollbart, längere, schwarze Haare, dunkler Teint. Er trug ein rotes T-Shirt mit Aufschrift und eine dunkle Hose.

Julissa Bär

