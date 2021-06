Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen häuslicher Gewalt: 22-jährige Frau und zwei Polizisten verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

In der Nacht zum gestrigen Sonntag wurde die Polizei gegen 02:10 Uhr wegen einer häuslichen Gewalt in eine Wohnung im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Streifen vor Ort herausstellte, soll ein 23 Jahre alter und unter Alkoholeinfluss stehender Mann seine Lebensgefährtin gewürgt haben, wodurch die 22-Jährige Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, näherte sich der 23-Jährige während des Einsatzes wiederholt seiner Lebensgefährtin an, weshalb sie sich schützend vor die junge Frau stellten. Daraufhin versuchte er, einen Polizisten zur Seite zu drängen und setzte sich gegen die anschließende Festnahme erheblich zur Wehr. Hierbei erlitt ein Beamter Verletzungen im Gesicht und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Zudem wurde ein Polizeianwärter leicht verletzt. Der Festgenommene, bei dem ein Atemalkoholtest 1,4 Promille ergab, erlitt durch den Einsatz von Pfefferspray ebenfalls leichte Verletzungen.

Den 23-Jährigen brachte eine Streife auf das Revier, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Hiernach endete die Nacht für ihn zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in den Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ulrike Schaake

