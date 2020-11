POL-OH: Unfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Freitag (16.10.), gegen 06:00 Uhr, parkte eine 59 Jahre alte Frau aus Marburg ihren schwarzen Hyundai Kona auf einem Tankstellengelände in der Schellengasse 53 in Alsfeld. Als Sie nach ihrer Schicht gegen 14:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel, dem Radkasten und der Felge fest, welche zerkratzt und leicht eingedellt waren.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte den Sachschaden am PKW der Marburgerin in Höhe von rund 3.800 Euro und verließ die Unfallstelle ohne sich darum zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

