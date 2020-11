Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

Haunetal. Am Donnerstag (05.11.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Fulda mit seinem 3er BMW die Bundesstraße 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zur selben Zeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Haunetal mit ihrem Citroen C2 die Landstraße 3431 aus Richtung Neukirchen und wollte nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 missachtete die 57jährige Haunetalerin die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW`s des Mannes aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro entstand.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell