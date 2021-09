Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) BMW kommt von rechts

Vöhringen (ots)

In der Hopfenstraße hat am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr heftig gekracht. Ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer prallte an der Kreuzung zur Gartenstraße mit einem BMW zusammen, an dessen Steuer ein 21-Jähriger saß. Dieser kam von rechts und hatte Vorfahrt. Bei dem heftigen Zusammenstoß entstand am Audi A6 und an dem BMW X3 ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide Autos mussten wegen den starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

