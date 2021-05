Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor Trickdiebstählen reisender Täter

Wesenberg (ots)

Am 19.05.2021 wurde in Wesenberg eine Geldbörse durch einen Trickdiebstahl aus einem Dienstgebäude entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine bislang unbekannte Frau das Bürogebäude am Markt in Wesenberg und verwickelte eine Mitarbeiterin in ein Gespräch, wobei sie in einer Fremdsprache mit einem großen Zettel gestikulierte. Währenddessen gelang der Unbekannten, sich in den Besitz des Handys der Mitarbeiterin zu bringen, was die Mitarbeiterin wiederum bemerkte und sie mit ihren Feststellungen konfrontierte. Die Tatverdächtige flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin konnte das Handy dann auf einem anderen Schreibtisch feststellen, jedoch fehlte nunmehr die dort abgelegte Geldbörse der Mitarbeiterin. Darin befanden sich u.a. Online-Banking-Karten des Unternehmens. Der Schaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Die flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: mittleres Alter, ca. 1,60 m Körpergröße, südländisches Aussehen, schwarze lange Haare zum Zopf gebunden, dunkelblaue, glänzende, kurze Jacke, dunkle Hose und kleine dunkle Handtasche.

Bereits am 17.05.2021 gab es in Röbel und Malchow ähnliche (versuchte) Trickdiebstähle. Aufgrund der verschiedenen Tatörtlichkeiten und des Hinweises auf einen PKW VW Golf mit polnischem Kennzeichen DWR 6132G besteht der Verdacht, dass es sich um reisende Täter handelt. Demzufolge warnen wir in allen Bereichen, sich nicht von fremden Personen in aussichtslose Gespräche verwickeln zu lassen und dabei immer eigene Wertgegenstände im Blick, besser noch an Mann oder Frau, zu haben.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur Person der Tatverdächtigen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell