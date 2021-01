Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (78) 30-jähriger Matthias D. aus Roth vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Roth (ots)

Wie mit Meldung 73 vom 20.01.2021 bereits berichtet, wurde der 30-jährige Matthias D. aus Roth seit 19.01.2021 vermisst. Die Vermisstenfahndung kann nach dem Auffinden des Mannes widerrufen werden.

Die Polizeiinspektion Roth leitete noch am Dienstagabend umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die am späten Abend abgebrochen wurden. Am Mittwochmorgen (20.01.2021) wurden die Suchmaßnahmen, bei denen u. a. ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund eingesetzt waren, bis zum Abend durchgeführt und heute Morgen (21.01.2021) fortgesetzt.

Im Zuge der Suchmaßnahmen, bei denen erneut u. a. Diensthundeführer mit Personensuchhunden eingesetzt waren, fanden Einsatzkräfte schließlich den leblosen Körper des Mannes in einem Gewässer nahe Roth. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden, ein Gewaltdelikt oder ein mögliches Unfallgeschehen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit widerrufen.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell