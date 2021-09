Polizei Wuppertal

POL-W: RS Pedelecfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In Remscheid erlitt gestern (21.09.2021), auf der Kreuzung Martin-Luther Straße zur Gabelsberger Straße ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Zweiradfahrer fuhr aus Richtung Beethovenplatz kommend in die Kreuzung ein, als zeitgleich ein 69-Jähriger mit seinem Citroen von links angefahren kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der 42-Jährige von seinem Pedelec auf die Motorhaube des Wagens stürzte und anschließend auf die Straße fiel. Rettungskräfte brachten den Remscheider zur stationären Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus. Es entstand circa 1600 Euro Sachschaden. (hm)

