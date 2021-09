Polizei Wuppertal

POL-W: W - Streitigkeiten im Park enden mit Verletztem

Wuppertal (ots)

Am 21.09.2021, gegen 16:00 Uhr, gerieten im Else-Lasker-Schüler-Park an der Else-Lasker-Schüler-Straße vier, größtenteils untereinander bekannte, Personen in Streit. Im Zuge dieser Streitigkeiten kam es zunächst zu verbalen, später auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Einer der Beteiligten verletzte dabei sein Gegenüber (54) so, dass er ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. (jb)

