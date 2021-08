Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen-West und Grimmen-Ost

Neubrandenburg (ots)

Am 07.08.2021, gegen 14.50 Uhr befuhr ein 44- jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Friedland/ Hessen mit seinem PKW Land Rover Discovery und Wohnanhänger die BAB 20 in Fahrtrichtung Kreuz Uckermark. An der späteren Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Grimmen- West und Grimmen-Ost riss der Anhängerzug vom PKW, der Wohnanhänger kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Nach ca. 150 Metern kam der Wohnanhäger auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der PKW konnte auf dem Standstreifen anhalten. Am Wohnanhänger und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und zur Beräumung der Unfallstelle wurde die BAB 20 halbseitig gesperrt und für ca. 45 Minuten an der Unfallstelle rechts vorbeigeleitet.

Der Wohnanhänger wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

