Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Kaminasche setzt Eimer in Brand

Börger (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Finkenstraße in Börger alarmiert. Eine 79-jährige Anwohnerin hatte in ihrer Garage zuvor vermeintlich erloschene Asche eines Kaminofens in einem Eimer entsorgt. Dieser geriet daraufhin in Brand. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauch und verständigte die Einsatzkräfte. Im Anschluss löschten sie das Feuer, weckten die schlafende Seniorin und brachten sie aus ihrem Haus in Sicherheit. Sie blieb unverletzt. Einer der Ersthelfer erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Börger und Sögel waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

