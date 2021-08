POL-NB: Verkehrsunfall mit mit einer leichtverletzten Person

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am heutigen Nachmittag, gg. 14:25 Uhr, kam es auf der K 49, zwischen Brudersdorf und Dargun, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 38- jährige holländische Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Alkohol stand und dabei leichtverletzt wurde. Der Fahrzeugführer fuhr zum Unfallzeitpunkt in Richtung Dargun, aus Richtung Brudersdorf kommend. Aus nicht geklärten Gründen, kam er dann auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den dort befindlichen Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend lenkte er das Fahrzeug nach rechts auf die Fahrbahn zurück und verlor dann offensichtlich komplett die Kontrolle über das Fahrzeug, welches wieder nach links fuhr und anschließend mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen einen dort befindlichen Baum stieß. Der Fahrzeugführer wurde dabei verletzt und vorsorglich mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die eingesetzten PVB konnten vor Ort einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein Vortest war jedoch auf Grund der medizinischen Versorgung nicht möglich. Aus diesem Grunde wurde eine Blutprobenennahme im Klinikum Greifswald angeordnet und durchgeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und stellt einen wirtschaflichen Totalschaden dar. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt. Die Bergung wurde durch die Halterin des Fahrzeuges veranlasst. Im Einsatz vor Ort neben Notarzt und Rettungskräften, waren ebenfalls die Kräfte der FFw Dargun und der FFw Zarnekow. Desweiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem die Fahrzeughalterin ihm die Fahrt gestattet hat. Es wurde dementsprechende Anzeigen aufgenommen.

