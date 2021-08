Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Retzin bei Löcknitz (ots)

Zwischen gestern Abend, 21:00 Uhr und heute Morgen, 06:00 Uhr ist aus dem Bereich Retzin 24 südlich von Löcknitz ein silberfarbener Audi A4 mit Kennzeichen OHV-MD34 gestohlen worden. Der Wert wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

In diesem Zusammenhang bitten wir Zeugen, die im Bereich Retzin verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder das Fahrzeug gegebenenfalls in anderen Bereichen noch gesehen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen in der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

