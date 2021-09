Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Betrüger-Pärchen flüchtet ohne Beute über Balkon - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (15. September 2021) ist ein Betrüger-Pärchen über den Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Hülser Straße geflüchtet, nachdem eine Anwohnerin die beiden bei der Polizei gemeldet hatte.

Gegen 15:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 85-jährigen Krefelderin. Vor ihr standen eine Frau mit Klemmbrett und ein Mann. Die Seniorin verwehrte ihnen den Einlass und konnte beobachten, wie die beiden kurz darauf vor einem Nachbarhaus standen und klingelten. Sie informierte die Polizei.

Die Beamten betraten das Haus. Dort blickte einer der Täter kurz durch den Spalt einer Wohnungstür im Erdgeschoss. Als er die Beamten erkannte, schloss er die Türe sofort wieder. Nach mehrfachem Klingeln und Klopfen öffnete eine 81-jährige Frau die Tür. Das Betrüger-Pärchen flüchtete in der Zwischenzeit ohne Beute über den Balkon. Eine Zeugin gab an, dass die beiden kurz darauf in einen silbernen Wagen gestiegen und Richtung Innenstadt gefahren sind.

Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die Frau ist 30 bis 38 Jahre alt und hat schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare. Sie trug einen schwarzen Rock und eine schwarze Jacke. Der Mann ist 30 bis 45 Jahre alt, hat einen etwas dickeren Bauch und schwarze Haare. Er trug ein Käppi und eine schwarze Jacke. Beide haben laut Aussagen der Zeugen ein "südländisches Erscheinungsbild".

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (383)

