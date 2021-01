Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Nacht zu Montag, 05.01.2021, haben bislang unbekannte Personen versucht, in einen Getränkemarkt in der Hansestraße einzubrechen. Es konnten dementsprechende Spuren gefunden werden. Der/die Täter ließen vermutlich von einer weiteren Tatausführung ab, da die Alarmanlage auslöste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250,- Euro. Zeugen die diesbezüglich Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell