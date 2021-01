Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit ca. 13.000,- Euro Sachschaden

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Kreuzung Göttinger Straße/Am Martinsgraben, Samstag, 2.1.2021, 14.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Samstagnachmittag, um 14.30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Northeimer mit seinem BMW die Straße am Martinsgraben in Richtung Göttinger Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte er bei Grünlicht geradeaus über die Kreuzung in Richtung Hirschberger Straße zu fahren. Ein ebenfalls 67-jähriger aus Northeim befuhr mit seinem Pkw Dacia zur gleichen Zeit die Göttinger Straße geradeaus in Richtung Sudheim und überquerte die Ampelkreuzung bei Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000,- Euro.

