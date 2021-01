Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Verstöße gegen die Corona-Verordnung geahndet

NortheimNortheim (ots)

37186 Moringen, Amtsfreiheit, Samstag, 2.2.2021, 23.20 Uhr

MORINGEN (hei) - am Samstagabend wurde in einem Live-Stream im Internet eine Zusammenkunft mehrerer Personen in einer Jugendeinrichtung in Moringen festgestellt. Tatsächlich trafen die eingesetzten Beamten vor Ort vier volljährige Personen an, die aus vier verschiedenen Haushalten aus Northeim und Moringen stammen. Da nach derzeitiger Rechtslage jedoch nur Treffen von Personen aus maximal zwei Haushalten erlaubt sind, wurde die Zusammmenkunft umgehend beendet. Gegen alle vier Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

