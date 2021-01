Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lack zerkratzt

UslarUslar (ots)

Bollensen (st)

30.12.2020, 10.00 Uhr - 02.01.2021, 11.00 Uhr

Bislang unbekannter Täter zerkratzt, augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand, den vorderen sowie hinteren rechten Kotflügel am Pkw einer 52 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Als Tatorte kommen neben einem Grundstück in der Bundesstraße in Bollensen noch zwei weitere Orte in Bodenfelde in Betracht. Hierbei handelt es sich um einen Parkplatz in der Hafenstraße, im Bereich der Weser, sowie der Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Uslarer Straße. Die Polizei Uslar Uslar erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05571-926000.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell