Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Presseerstmeldung - Brand in Mehrfamilienhaus

Bullay (ots)

Am 31.10.2021 kommt es gegen ca. 05:05 Uhr zu einem Gebäudebrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bullay in der Brautrockstraße. Derzeit sind die Rettungskräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Angaben konnten alle Bewohner das Anwesen verlassen. Wir bitten, derzeit von Presseanfragen abzusehen und berichten nach.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell