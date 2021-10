Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit Personenschaden

Sehlem (ots)

Am Samstag, 30.10.2021 gegen 13:55 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau in Begleitung ihrer Mutter mit ihrem Pkw auf der L141 aus Richtung Sehlem in Fahrtrichtung Hetzerath. An der Einmündung zur L47 wollte sie nach links in Richtung Klausen abbiegen und kam dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stillstand. Beide Airbags lösten aus. Die beiden Insassinnen wurden leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei Wittlich waren Rettungsdienst und -hubschrauber im Einsatz.

