Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungsbrand in Zell-Kaimt

Zell (ots)

Am 29.10.21 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zell Kaimt, Am Rosenkreuz. Dieser entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Küche der Erdgeschosswohnung des Anwesens während eines Kochvorgangs. Im Zuge eines Löschversuches zog sich der 63jährige Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich 20 Kräfte der Feuerwehr Zell, sowie der Rettungsdienst und eine Streife der Polizei Zell. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei getätigt.

