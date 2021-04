Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Mönchengladbach: A 46 - Mehrere Unfälle bei dichtem Nebel - 24 Fahrzeuge beteiligt - Vier Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Bei dichtem Nebel kam es heute Morgen auf der A 46 bei Mönchengladbach zu mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt 24 beteiligten Fahrzeugen. Vier Leichtverletzte, etwa 104.000 Euro Sachschaden und in der Spitze circa 10.000 Meter Stau stehen am Ende zu Buche.

Gegen 7.31 Uhr erhielt die Autobahnpolizei Düsseldorf die ersten Meldungen über Verkehrsunfälle auf der A 46 zwischen der Anschlussstelle Erkelenz-Ost und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach-Wanlo in Fahrtrichtung Düsseldorf. Bei dichtem Nebel mit Sichtweiten von unter 50 Metern in diesem Autobahnabschnitt kam es innerhalb kurzer Zeit zu acht Verkehrsunfällen mit insgesamt 24 beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen verletzten sich dabei leicht. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme an der Anschlussstelle Erkelenz-Ost abgeleitet werden und die Richtungsfahrbahn Düsseldorf war voll gesperrt. Gegen 9.05 Uhr löste sich der Nebel nach und nach auf und die Sperrung konnte nach Abschluss der einzelnen Unfallaufnahmen gegen 9.35 Uhr aufgehoben werden. Die Autobahnpolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 104.000 Euro. Das längste Stauausmaß betrug etwa 10.000 Meter.

