Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr in Niederprüm

Prüm (ots)

Am Mittwoch den 27.10.2021, gegen 07:20 Uhr, kam es in Niederprüm, St- Vither - Straße, in Höhe der Hausnummer 10 in Nähe des Fußgängerüberwegs, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer Klein - Lkw kam aus Richtung Prüm mit Fahrtrichtung Pronsfeld, als ihm ein Linienbus der VRT entgegenkam. Dieser sei dem Klein - Lkw soweit auf seiner Fahrspur entgegengekommen, dass der Klein-LKW mit seiner rechten Bereifung auf die Einfassung des Bürgersteigs ausweichen musste. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel. Der Linienbus entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.

