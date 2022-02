Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Kreisweite Anrufe von Betrügern

Kreis Soest (ots)

Betrügerische Anrufe gingen am Montag (31. Januar 2022) in Warstein, Soest, Bad Sassendorf und Welver ein. Mittlerweile nahm die Polizei 11 Anzeigen entgegen. In den allermeisten Fällen machten die Rentnerinnen und Rentner alles richtig. Sie legten einfach auf. Hauptsächlich wurde die Lügengeschichte von einem Überfall in der Nachbarschaft erzählt, die darauf abzielte, dass die Polizei angeblich Geld und Schmuck in Sicherheit bringen müsste. Aber auch der Trick mit dem falschen Bankmitarbeiter, der unbedingt die Geheimzahl benötigen würde, wurde ausprobiert. In einem Fall hatten die Betrüger jedoch fast wieder Erfolg. Sie konnten eine ältere Dame dazu bringen, von ihrem Konto einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter informierte daraufhin einen Berechtigten, der der Rentnerin auf die bekannte Betrugsmasche ansprach. Zu einer Geldübergabe kam es daraufhin nicht. Die Polizei bittet immer wieder darum, dass gerade jüngere Verwandte mit ihren älteren Angehörigen über die gängigen Betrugsmaschen sprechen sollten. Raten Sie Ihnen hierbei immer: Einfach auflegen! Lassen Sie den "falschen" Polizeibeamten, Bankangestellten oder Enkelinnen und Enkeln keinen Raum für Ihre Lügen. (reh)

