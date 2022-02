Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnmobil entwendet - Motor noch starten gehört

Lippstadt (ots)

Eine Zeugin in der Ulenbergstraße hörte in der Nacht zu Mittwoch (2. Januar 2022) um 04.03 Uhr noch das Starten des Motors eines dort geparkten Wohnmobils. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie es noch kurz darauf wegfahren. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des champagner farbenden Wohnmobils der Marke "Citroen Poessl", LP-TX320, mit einem Fahrradträger am Heck machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

