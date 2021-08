Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ha am Dienstagvormittag, zwischen 8.30 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Privatweg in der Gartenstraße bei den Hausnummern 76-80 einen geparkten 1er BMW vorne links gestreift und dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Zusammenstoß dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken passiert sein. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531 942993, in Verbindung zu setzen.

