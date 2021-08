Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vöhringen (Landkreis Rottweil)Großer Stein auf der Straße beschädigt Auto - Polizei sucht nach Zeugen

Vöhringen (ots)

Ein auf der Straße liegender großer Stein hat in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr in der Rosenfelder Straße zu einem Schaden an einem Auto von mehreren tausend Euro geführt. Eine 21-jährige Fahrerin eines Ford-Fiesta war mit ihrem Fahrzeug dort in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur Tonaustraße den Stein überfuhr. Bei den Unfallermittlungen fand die Polizei den Stein, der etwa 25cm x 35cm groß war und ein Gewicht von rund 40 Kilo hat. Durch den lauten Aufprall aufgeschreckt, bekam ein Anwohner den Vorfall mit. Dieser und die junge Autofahrerin bemerkten kurz nach dem Unfall zwei junge Männer, die aus einer dortigen Bar kamen und in Richtung Tonfeldstraße weggingen. Ob die Männer, die mittlerweile namentlich bekannt sind, mit dem vermutlich absichtlich abgelegten Stein in Verbindung stehen, ist noch unklar. An dem Auto der Frau wurde durch den Unfall ein Reifen wie auch die Felge beschädigt. Zudem gingen Teile des Unterbodens kaputt, weshalb auch Betriebsstoffe austraten. Die Polizei Sulz bittet um weitere Hinweise zu dem Unfall und zur Herkunft des Steins auf der Straße unter Telefon 07454 92746.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell