Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dieb klaut Bargeld aus Friseurladen (17.08.2021)

Konstanz (ots)

Recht dreist hat ein noch unbekannter Dieb am Dienstagmorgen die Kasse eines Friseurladens geplündert. In einem unbeobachteten Moment betrat er gegen 8.45 Uhr den bereits geöffneten Salon in der Gottlieber Straße und griff in die Kasse, als die Beschäftigten im hinteren Bereich des Ladens waren. Möglicherweise hatte er zuvor von außen den Laden ausbaldowert. Mit einem geringen Bargeldbetrag macht sich der Dieb unerkannt davon. Die Polizei Konstanz bittet unter Telefon 07531 9950 um Hinweise.

