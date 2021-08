Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Landkreis Rottweil) Tier zwingt BMW-Fahrer zum Ausweichen

Dietingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr bei Böhringen wegen Wildtieres ereignet hat. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war von Irslingen nach Böhringen unterwegs, als kurz vor Ortsbeginn offenbar ein Tier die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der junge Mann nach links aus, geriet in die dortige Böschung und wieder zurück Straße. Hier prallte er mit dem entgegenkommenden Renault einer 40-jährigen Frau zusammen, wodurch sich dieses um 180° drehte und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der BMW-Fahrer selbst landete mit seinem Wagen in einem angrenzenden Gartengrundstück. Beide Autos wurden bei dem Unfall total demoliert. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Böhringen, die mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, beleuchtete die Unfallstelle während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen.

