Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Polizei nimmt drei Verdächtige zu versuchtem Fahrraddiebstahl fest

Hannover (ots)

Am Dienstag, 23.03.2021, gegen 05:40 Uhr hat ein männliches Trio versucht, ein Fahrrad an der Einmündung Burgstraße/Am Marstall in Hannover zu klauen. Die Männer wurden durch einen Anwohner während der Tat gestört. Im Anschluss nahm die Polizei drei verdächtige Personen fest.

Nach bisherigen Ermittlungen haben in den frühen Morgenstunden drei Männer im Alter von 21, 33 und 45 Jahren gemeinschaftlich versucht, ein Fahrrad in der Innenstadt von Hannover zu stehlen. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete das Trio, als es an einem hochwertigen E-Bike auffällig herumfummelte und verständigte den Notruf. Der Zeuge sprach die drei Personen an, was sie mit dem Fahrrad machen. Die Antwort der Personen war, dass es ihr Fahrrad sei, verließen allerdings daraufhin ohne Fahrrad die Örtlichkeit. Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich durch die Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Dabei ergriff ein mutmaßlicher Täter die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte auch der Flüchtende durch die Polizei festgenommen werden. Gegen alle drei Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet. /bo, ram

