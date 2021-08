Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen) Audi-Heck demoliert und davongefahren

St. Georgen (ots)

Auf rund 2000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Audi RS 5, der am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz Stadtgarten in der Friedrichstraße geparkt war. Ein anderes Auto war offenbar gegen das linke Heck des Sportwagens gestoßen, wodurch der Schaden verursacht wurde. Von dem Unfallflüchtigen fehlt derzeit jede Spur. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Klärung des Unfalls unter Telefon 07724 9495-00.

