Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Stechender Geruch führt zu Feuerwehreinsatz

Rielasingen (ots)

Ein stark stechender Geruch in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Knechtgarten" hat Anwohner am Mittwochmittag beunruhigt, weil sie von einem Gasleck ausgingen. Sie hatten deswegen vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen an. Nach einer Messung konnten die Floriansjünger jedoch Entwarnung geben. Sie fanden heraus, dass Ursprung des Geruchs der im Haus eingebauten Erdwärme-Heizung zuzuordnen war. Die Heizungsfirma wurde darüber entsprechend unterrichtet. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

