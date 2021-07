Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter bestehlen 83-Jährige mit Rollator

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Albert-Lortzing-Straße 25.07.2021, 17.50 Uhr

Zwei unbekannte Täter bestehlen am Sonntagabend eine 83-jährige Seniorin in der Albert-Lortzing-Straße in Fallersleben. Ein Täter greift in den Korb des Rollators und klaut die Handtasche. Danach flüchten beide Männer.

Die 83-Jährige ging am frühen Sonntagabend spazieren. Dabei schob sie ihren Rollator und hatte ihre Handtasche in einen Korb gelegt. Als sie kurz stoppte, kamen von hinten zwei Männer, wobei einer in den Korb griff und die Handtasche schnell aus dem Korb klaute. Danach gingen sie zügig in Richtung der Straße Hinterm Hagen. Dort begegneten sie einem Paar, dem die Männer mit der Handtasche auffielen. Aufgrund einer durch die Zeugen angegebenen Personenbeschreibung, wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten intensiv nach den Tätern gefahndet. Dies führte leider nicht zum Erfolg. Ein Täter soll etwa 1,80 cm groß und schätzungsweise 35 Jahre alt sein. Der südeuropäisch aussehende Mann trug eine kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Zu dem anderen Täter gibt es keine Beschreibung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden

