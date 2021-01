Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten am Kaiserstuhl - Sachbeschädigung an der historischen Brücke beim Bahnübergang - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eichstetten am Kaiserstuhl - Am Montag, den 18.01.2021, zerstörten bislang unbekannte Personen die Verglasungen von vier Lampen an der historischen Fünf-Bogen-Brücke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 oder beim Polizeiposten Bötzingen unter 07663-60530 zu melden.

