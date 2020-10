Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Lagerhalle in Rietberg- Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (FN)- Am 23.10.2020 um 00:43 Uhr wurde durch Anwohner der Brand einer Lagerhalle an der Waldliesborner Strasse in Rietberg, OT Mastholte- Süd gemeldet. Ein Teil des Hallenkomplexes, in welchem Pappen und Kartonagen gelagert werden, stand weithin sichtbar in Flammen. Das Feuer wird aktuell durch mehrere Löschzüge der Feuerwehr bekämpft, auch um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Verkehr an der Einsatzstelle wird weiträumig abgeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

