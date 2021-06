Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bahnhof Reken bei einem Unfall erlitten. Die 73-Jährige war gegen 13.40 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße aus Richtung Hülsten kommend unterwegs. An der Einmündung des südlichen Abzweigs der Bahnhofstraße übersah ein aus Richtung Klein Reken kommend 46-jähriger Autofahrer die Frau - er war aus Richtung Klein Reken kommend in die Kreuzung mit der Aulkestraße eingefahren. Ein Rettungswagen brachte die Rekenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

