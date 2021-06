Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelecfahrer stürzt

Gronau-Epe (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer aus Heek am Donnerstag in Gronau-Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 23.45 Uhr auf der Gronauer Straße gekommen: Ein 26-Jähriger war dort in Richtung Oststraße unterwegs und wollte vom Fahrradschutzstreifen auf den Gehweg wechseln. Dabei touchierte er das Pedelec einer vorausfahrenden 30-jährigen Heekerin. Der Heeker stürzte und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell