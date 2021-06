Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingebrochen

Gronau (ots)

Einen Tresor mit Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Donnerstag in Gronau gestohlen. Die Täter waren auf unbekannte Weise in ein Wohnhaus an der Kurfürstenstraße eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.30 Uhr und 14.45 Uhr. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

