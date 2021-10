Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Körperverletzung

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, kam es gegen 20.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung: Ein 24-Jähriger aus Lastrup wurde von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und geschlagen. Der 24-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Personen konnten durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

Täter 1.) - circa 30- 35 Jahre alt, - etwa 1,75 m groß, - osteuropäisches Erscheinungsbild, - kurze Haare, - auffälliges großes Muttermal unter dem rechtem Auge, - Drei-Tage-Bart, - dunkel gekleidet, - trug Lederhandschuhe.

Täter 2.) - ebenfalls circa 30- 35 Jahre alt, - etwa 1,75 m groß, - zur Seite gekämmte längere Haare, - bekleidet mit einem braunen Pullover und einer schwarzen Hose Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Betriebsgebäude

Am Montag, 25. Oktober 2021, um 00.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Bebtriebsgebäude eines Werkzeugverleihs in der Boschstraße einzudringen. Nachdem hierdurch die Alarmanlage ausgelöst wurde, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 24. Oktober 2021, wurde gegen 20.55 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße ein 15-Jähriger Cloppenburger ohne Helm auf einem unbeleuchteten und unversicherten (fehlendes Versicherungskennzeichen) Kleinkraftrad festgestellt. Er ignorierte zunächst die Anhaltesignale der eingesetzten Beamten. Nach kurzzeitiger Flucht stieg er auf der Löninger Straße von seinem KKR ab und flüchtete fußläufig. Er konnte durch die Beamten gestellt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein vorab durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an seine Eltern übergeben.

