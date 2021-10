Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 20.10.2021, 22.00 Uhr, bis Samstag, 23.10.2021, 13.00 Uhr, wurde ein an der Mühlenstraße in Cloppenburg abgestellter Pkw Mitsubishi Colt durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 0.

Emstek - Verkehrsunfallflucht / Straßenverkehrsgefährdung / Widerstand

Am Samstag, 23.10.2021, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich in Emstek, Zum Gogericht eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 20 - jährige Verursacherin aus Emstek ermittelt werden konnte. Die Fahrzeugführerin befuhr mit einem Audi die Straße Zum Gogericht und kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Anschließend verließ die Fahrzeugführerin den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sie konnte allerdings im Rahmen der eingeleiteten Fahndung leicht verletzt angetroffen werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Beschuldigte sollte daraufhin der Dienststelle zugeführt werden, damit ihr eine Blutprobe entnommen werden konnte. Allerdings weigerte sie sich. Sie trat, schlug und spuckte gegen die eingesetzten Beamten. Ihr ebenfalls anwesender 34-jähriger Lebensgefährte trat dabei mit voller Wucht gegen einen 23-jährigen Polizeibeamten, der dadurch leicht verletzt wurde. Anschließend wurde der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen den Lebensgefährten wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 24.10.2021, gegen 03.50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Lastruper mit einem Pkw den Vahrener Damm in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32%o. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Garrel - Brand Doppelhaus

Am Sonntag, 24.10.2021, gegen 05:30 Uhr, kam es in Garrel, Teichstraße, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Garage einer Doppelhaushälfte. Passanten bemerkten das Feuer und machten die Hausbewohner rechtzeitig aufmerksam, so dass keine Person zu Schaden kam. Vor Ort waren neben der Ortsfeuerwehr Garrel und Friesoythe zwei Rettungswagen und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung eingesetzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 300.000 Euro. Die betroffene Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnbar.

