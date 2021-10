Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Schulwegüberwachung an der Grundschule

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen, den 05.10.2021, sorgten Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen an der Grundschule Am Sonnenbrink für mehr Verkehrssicherheit für die Kleinen und führten eine Schulwegüberwachung durch.

Hierbei legten sie ein besonderes Augenmerk auf angelegte Gurte und vorhandene Kindersitze. Im Rahmen der Überwachung wurde erfreulicherweise lediglich ein Verstoß wegen eines fehlenden Kindersitzes festgestellt. Mehrere Gespräche führten die Kollegen allerdings, da Eltern aufgrund besetzter Elterntaxi-Parkbuchten "kurz" im Halteverbot anhielten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Die Maßnahmen der Beamten wurden durchweg positiv und mit Verständnis wahrgenommen und werden regelmäßig wiederholt.

