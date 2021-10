Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pollhagen - Hund frisst Giftköder am Kanal

Nienburg (ots)

(KEM) Erneut wurde mit einer unbekannten Substanz versetztes Futter in Pollhagen ausgelegt. Eine 51-jährige Hundehalterin aus Lindhorst hatte vergangenen Samstagnachmittag, 02.10.2021, in Pollhagen am Kanal Nähe der Triftstraße an einer Bank am dortigen Parkplatz mit einer merkwürdigen Substanz versetztes Hundefutter aufgefunden. Da ihr Hund kurz zuvor bereits etwas davon aufgenommen hatte und sie sich an die letzten Giftköderfälle in Pollhagen erinnerte, steckte sie das Futter ein und fuhr unverzüglich mit ihm zum Tierarzt. Dieser bestätigte ihren Verdacht und behandelte den Hund. Bei der Substanz könnte es sich demnach um Rattengift handeln.

Anschließend erstattetet die Frau Anzeige bei der Polizei Stadthagen. Diese bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen in Pollhagen am Parkplatz des Kanals in der Nähe der Triftstraße gemacht? Hinweise werden telefonisch unter (05721) 400 40 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell