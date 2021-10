Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 30.09.2021, gegen 14.10 Uhr ereignete sich auf der Enzer Straße in Stadthagen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem vorbeifahrenden PKW.

Ein 26-jähriger Stadthäger befuhr nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen den Fahrradstreifen der Enzer Straße in Richtung stadtauswärts. Als eine 36-jährige Stadthägerin mit ihrem Hyundai beabsichtigte an diesem in Höhe des Schwimmbades vorbeizufahren, lenkte der Radfahrer in Richtung Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit der Beifahrertür des PKW. Infolge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Das Fahrrad wies keine sichtbaren Schäden auf und wurde zunächst bei der Feuerwehr untergestellt.

