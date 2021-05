Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Cannabisgeruch verrät Autofahrer

Freiburg (ots)

Cannabisgeruch hat einen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend, 11.05.2021, in Wehr verraten. Gegen 22:10 Uhr war der 24-jährige in seinem Auto angehalten worden. Bei der Kontrolle drang Cannabisgeruch aus dem Innenraum. Der Mann händigte daraufhin den Beamten zwei Tütchen mit Cannabis aus, die er aus einer Jackentasche zog. Diese wurden beschlagnahmt. Allerdings gab es auch Anhaltspunkte, dass der Fahrer aktuell unter Drogeneinfluss stehen könnte. Da ein Drogentest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

