Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer kommt bei Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen davon

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag, 11.05.2021, bei einem Verkehrsunfall in Weil am Rhein mit leichten Verletzungen davongekommen. Kurz nach 14:30 Uhr hatte ein 52 Jahre alte Autofahrer dem bereits im Kreisverkehr Bühl-/Hauptstraße befindlichen Radler die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision, wodurch der Fahrradfahrer auf den Asphalt stürzte. Der 40-jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Er dürfte nur leichte Verletzungen davongetragen haben. Das Auto und das Pedelec wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

