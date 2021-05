Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbruch im Parkhaus des Rheincenters

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.05.2021, zwischen 11:00 Uhr und 13:40 Uhr, wurde in Weil am Rhein ein im Parkhaus des Rheincenters geparkter BMW aufgebrochen. Hierzu schlugen der oder die Tatverdächtigen die Seitenscheibe der Fahrertüre ein. Sie stahlen einen Geldbeutel mit Bargeld, Dokumenten und Karten sowie das Handy des Autobesitzers. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) entgegen.

