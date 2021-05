Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 11.05.2021, sind Unbekannte in eine Schule in der Wintersbuckstraße in Lörrach eingebrochen. Der oder die Täter scheiterten an der Türe zum Sekretariat, allerdings gelang es ihnen, ins Lehrerzimmer einzudringen. Dort wurde alles durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-0).

