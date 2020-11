Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Marcel Wirdemann neuer Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal

Bild-Infos

Download

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am 18.11.2020 wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal, Polizeirat Marcel Wirdemann, von Polizeipräsident Thomas Ebling offiziell in sein Amt eingeführt. Marcel Wirdemann war zuvor Referent im Ministerium des Innern und für Sport. Er hat seine neue Funktion bereits zum 01.09.2020 übernommen.

Verabschiedet wurde vom Polizeipräsidenten Polizeioberrat Thomas Lebkücher. Er leitete zuvor die Polizeiinspektion Frankenthal von Oktober 2016 bis August 2020. Mittlerweile hat er die die Leitung der Polizeiinspektion Worms und die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Worms übernommen.

Marcel Wirdemann ist 39 Jahre alt und wohnt mit seiner Ehefrau und drei Kindern im Kreis Bad Dürkheim.

Der 39-Jährige ist kein Unbekannter im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Er war von 2006 an mehrere Jahre im Streifendienst in Schifferstadt eingesetzt. Ab 2013 war er stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. Von 2015 bis 2017 absolvierte er Stationen einer Förderverwendung bei der

Kriminalinspektion Landau, im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern und im Ministerium des Innern und für Sport. Nach Abschluss des Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster war er seit 2019 Referent im Innenministerium in Mainz.

Die Polizeiinspektion Frankenthal ist neben der Stadt Frankenthal auch für die Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und die Verbandsgemeinde Maxdorf zuständig.

Pandemiebedingt fand der Amtswechsel in kleinstem Kreis statt. Polizeipräsident Thomas Ebling bedankte sich bei Thomas Lebkücher für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er Marcel Wirdemann viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell