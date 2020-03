Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.03.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallfluchten

Im Kirchweg in Bad Sooden-Allendorf ereignete sich eine Unfallflucht, nachdem gestern Morgen, um 09:30 Uhr, festgestellt wurde, dass die Straßenlampe (Altstadtlampe) gegenüber Haus-Nr. 5 beschädigt wurde. In diesem engen Fahrbahnbereich stieß vermutlich ein Fahrzeug gegen den Laternenmast, der dann in einer Höhe von einem Meter abbrach. Der Mast mit Lampenkopf fiel daraufhin über den Zaun eines Grundstückes und "rollte" den dortigen Abhang hinunter. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt; der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern Morgen, um 09:20 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Sporthalle im "Südring" in Eschwege. Beim Einparken wurde dort ein Pkw Smart im linken Heckbereich angefahren. Die Verursacherin, eine 19-Jährige aus Waldkappel fuhr weiter und stellte ihr Auto in der angrenzenden Tiefgarage ab. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte sie ermittelt werden; der Sachschaden wird mit ca. 1600 EUR angegeben.

Zwei Unfälle in Reichensachsen

Auf dem Edeka-Parkplatz in Reichensachsen ereignete sich gestern Nachmittag, um 15:50 Uhr, ein Unfall beim Ausparken mit einem geringen Sachschaden von ca. 200 EUR an den beteiligten Autos. Beteiligt war eine 72-Jährige aus der Gemeinde Wehretal und ein 42-Jähriger aus Wanfried.

4500 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 16:15 Uhr, in der Landstraße in Reichensachsen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Eschwegerin den Steinweg von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Landstraße, um nach links auf selbige abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 60-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal ortsauswärts gefahren wurde. Der Pkw des 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Kabeldiebstahl

Zwischen dem 14.02.20 und dem 28.02.20 wurde in der "Alten Lokhalle" in der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege Buntmetall im Wert von ca. 2000 EUR gestohlen. Wie gestern angezeigt, haben unbekannte Diebe von zwei dort lagernden Baukränen die Kabelstränge, die aus sechs unterschiedlich dicken Stromkabeln von ca. 20 Meter Länge bestehen und die Kranausleger mittels Fernbedienung steuern, durchtrennt und entwendet. Dabei wurde noch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR angerichtet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte gestern Vormittag, um 10:51 Uhr, eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau einen geparkten Skoda Oktavia, der im linken Frontbereich beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallfluchten

Eine Unfallflucht wird vom Herkules-Parkplatz in der "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen gemeldet. Um 09:20 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 64-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einzuparken. Zu diesem Zeitpunkt parkte der Verursacher aus einer anderen Parklücke aus und touchierte mit seinem Auto die rechte hintere Tür des einparkenden Autos (Schaden: 300 EUR). Der 64-Jährige versuchte noch mit Hupsignalen auf die Kollision aufmerksam zu machen, dies bleib aber von dem anderen Verkehrsteilnehmer ungehört, der davonfuhr. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw Kombi handeln. Hinweise: 05542/93040.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz der Uni in der Nordbahnhofstraße in Witzenhausen. Am 02.03.20 wurde dort ein grauer Opel Corsa im rechten Heckbereich angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 2500 EUR). Die Fahrerin hatte das Auto um 04:30 Uhr auf dem Parkplatz der Uni vorwärts in eine Parklücke abgestellt. Den Schaden stellte sie um 08:00 Uhr fest. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Um 22:30 Uhr kollidierte gestern Abend ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Dachs, der in der Gemarkung von Gertenbach die B 80 überquerte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

versuchte Aufbrüche

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung in der Gemarkung von Neu-Eichenberg. Zwischen dem 28.02.20, 13:30 Uhr und dem 29.02.20, 15:30 Uhr wurde die Tür zu einem Baucontainer im Bereich der Brückenbaustelle B 80/ B 27 versucht aufzuhebeln. An dem Container entstand dadurch ein Schaden von ca. 300 EUR; entwendet wurde nichts.

Das Sportlerheim an der L 3238 in der Gemarkung von Gertenbach war ebenfalls Ziel von Einbrechern, die versuchten die Eingangstür aufzubrechen, was nicht gelang. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29.02.20, 18:00 Uhr und dem 02.03.20, 19:05 Uhr.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell